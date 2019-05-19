Плишкова: игроков, похожих на Надаля, в женском теннисе нет

Седьмая ракетка мира Каролина Плишкова из Чехии рассказала о тенденции, которая прослеживается в женском теннисе.



«Чувствую, что женский теннис стал постепенно двигаться в направлении агрессивности. Конечно, так происходит не всегда, но часто те, кто играет в более атакующей и силовой манере, набирают больше всего очков и выигрывают турниры.



Не сказала бы, что грунт на турнире в Риме самый медленный. Здесь можно играть довольно быстро. Посмотрите хотя бы на мои эйсы. В каждом матче я подаю навылет более 10 раз.



В женском теннисе никто не похож на Надаля по стилю игры на грунте. Думаю, Симона Халеп сейчас лучшая. Она отлично двигается на грунте. Но считаю, что сейчас победить можно любую соперницу», — приводит слова Плишковой Tennis World USA.