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Плишкова: игроков, похожих на Надаля, в женском теннисе нет

Плишкова: игроков, похожих на Надаля, в женском теннисе нет
Теннис / WTA 0

Седьмая ракетка мира Каролина Плишкова из Чехии рассказала о тенденции, которая прослеживается в женском теннисе.

«Чувствую, что женский теннис стал постепенно двигаться в направлении агрессивности. Конечно, так происходит не всегда, но часто те, кто играет в более атакующей и силовой манере, набирают больше всего очков и выигрывают турниры.

Не сказала бы, что грунт на турнире в Риме самый медленный. Здесь можно играть довольно быстро. Посмотрите хотя бы на мои эйсы. В каждом матче я подаю навылет более 10 раз.

В женском теннисе никто не похож на Надаля по стилю игры на грунте. Думаю, Симона Халеп сейчас лучшая. Она отлично двигается на грунте. Но считаю, что сейчас победить можно любую соперницу», — приводит слова Плишковой Tennis World USA.

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