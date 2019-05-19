Джокович — про 0:6 от Надаля: меня сдуло с корта

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, прокомментировал поражение от испанца Рафаэля Надаля в финальном матче грунтового турнира серии «Мастерс 1000» в Риме со счётом 0:6, 6:4, 1:6.
«Я очень рад, что мне удалось довести матч до третьего сета с учётом первой партии, где меня сдуло с корта. Очевидно, что третий сет не сильно отличался от первого. Сегодня у меня просто кончилось топливо. Мне постоянно не хватало какого-то полушага, особенно когда приходилось играть с бэкхенда. А он это очень хорошо использовал. Всю неделю он играл в потрясающий теннис. Он был слишком силён сегодня», — приводит слова Джоковича пресс-служба АТР.
В противостоянии Джоковича и Надаля, которое продолжается уже 54 матча, один из теннисистов впервые выиграл сет на ноль. Ранее они провели 141 сет.
Счёт в личном противостоянии Надаля и Джоковича в официальных матчах стал 28-26 в пользу серба.
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