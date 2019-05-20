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Циципас стал 6-й ракеткой мира, Хачанов — 12-й

Циципас стал 6-й ракеткой мира, Хачанов — 12-й
Теннис / ATP 0

В обновлённом рейтинге ATP от 20 мая грек Стефанос Циципас поднялся на шестую строчку, американец Джон Иснер — на 10-ю.

Лучший из россиян, Карен Хачанов, располагается на 12-й позиции.

Рейтинг ATP. 20 мая
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 355.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7945.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 5950.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4845.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4155.
6 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 4080.
7 (6). Кей Нисикори (Япония) — 3860.
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3745.
9 (9). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 3235.
10 (11). Джон Иснер (США) — 2940.

12 (13). Карен Хачанов (Россия) — 2800...
14 (14). Даниил Медведев (Россия) — 2625...
76 (79). Андрей Рублёв (Россия) — 696.

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