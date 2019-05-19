Важнейший триумф Надаля. Король грунта едет в Париж не с пустыми руками

В Риме завершился последний крупный турнир перед «Ролан Гаррос». Следующая неделя уже в основном будет посвящена подготовке к Открытому чемпионату Франции – там пройдут квалификационные матчи, состоится жеребьёвка основных сеток, а большинство топ-игроков немного отдохнёт и поедет тренироваться на кортах Парижа.

Второй отказ Осаки на грунте

Рим стал уже вторым грунтовым соревнованием в этом сезоне, по ходу которого первая ракетка мира Наоми Осака снялась, не выходя на корт. Сначала она отказалась от матча в полуфинале Штутгарта с Анетт Контавейт, через полторы недели проиграла Белинде Бенчич в упорном матче в Мадриде на четвертьфинальной стадии, а теперь не вышла на четвертьфинал в Риме. Причиной отказа стала боль в пальце руки. «Утром я проснулась и не могла пошевелить большим пальцем. Я старалась потренироваться, но не могла нормально схватить ракетку. Я чувствовала боль в руке в разных местах. Вчера таких ощущений в руке не было. Именно поэтому я сбита с толку. Я в буквальном смысле не могла пошевелить большим пальцем. Я подумала, что лежала на нём во время сна и это скоро пройдёт, но ничего не изменилось», — сказала Наоми. По забавному совпадению всего за несколько часов до этого Кики Бертенс, которая должна была встретиться с Осакой в четвертьфинале, пожаловалась на усталость после двух трёхсетовых матчей накануне и на то, что не хочет сейчас играть снова.

Осака: с утра не могу пошевелить большим пальцем

Квитова повредила мышцу

Снялась с соревнований и лидер чемпионской гонки Петра Квитова. Чешка не защитила титул в Мадриде, проиграв как раз Кики Бертенс в четвертьфинале, а здесь отказалась от продолжения борьбы в матче третьего круга с Марией Саккари, уступая со счётом 0:4 в решающей партии. Причиной отказа стало повреждение икроножной мышцы. В чемпионской гонке Петра всё равно осталась первой, а вот в общем рейтинге она выпала из топ-5 и проигрывает Наоми больше 1400 очков. Правда, Квитова в прошлом году плохо выступила и на «Ролан Гаррос», и на Уимблдоне, так что может добрать очки там.

Резкий рывок Плишковой

Чемпионкой Рима стала другая чешка – Каролина Плишкова. Для неё это третий титул в карьере на грунте и при том самый крупный. До того свою главную победу на песчаном покрытии Плишкова одержала в Штутгарте в 2018 году. Благодаря этому успеху в новом рейтинг-листе Каролина совершит серьёзный рывок – с седьмой позиции сразу на вторую! Произошло это очень вовремя для неё, поскольку как раз по этому рейтингу будут распределяться места в посеве на «Ролан Гаррос» и, соответственно, Плишкова получит потенциально более лёгкую сетку. Отметим, что в первую четвёрку посева войдут также Симона Халеп и Кики Бертенс, а в восьмёрку – Анжелика Кербер, Петра Квитова, Слоан Стивенс и Эшли Барти. Халеп является действующей чемпионкой турнира, а Стивенс – финалисткой.

Двукратная чемпионка проиграла матч со счёта 5:2

Выступление россиянок в Риме сильно не порадовало. В основной сетке, впрочем, их и было только две – Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова. Анастасия сразу проиграла Марии Саккари, которая, стартовав с квалификации, в итоге дошла до полуфинала. Кстати, в отборочных соревнованиях Мария победила ещё и Веру Звонарёву. Дарья выиграла два матча, но с двумя трёхсетовиками за день не справилась, уступив в третьем раунде Маркете Вондроушовой. Отметим также поражение Элины Свитолиной на старте. Украинка, побеждавшая в Риме в 2017 и 2018 годах, вела у Виктории Азаренко со счётом 5:2 в решающей партии и проиграла пять геймов подряд.

Дождь смыл и матчи, и деньги

Помимо игроков, значимым действующим лицом турнира стал дождь. Непогода полностью отменила матчи в среду, вынудив многих участников провести по два поединка в четверг. Также это привело к небольшому скандалу – организаторы отказались возвращать деньги за проданные на среду билеты, которые к тому же взлетели в цене сразу после того, как Роджер Федерер подтвердил своё участие в этом «Мастерсе».

Во всём виноват Федерер? Как организаторы турниров делают деньги на игроках Из-за Федерера организаторы турнира в Риме взвинтили цены на билеты, но Роджер не отработал деньги до конца. Недовольны и игроки, и зрители.

Федерер спасся с двойного матчбола и снялся

Швейцарец в итоге выиграл оба своих матча в четверг, хотя у Борны Чорича ему пришлось отыгрывать двойной матчбол. Зато с четвертьфинала против Стефаноса Циципаса Роджер снялся заранее из-за полученного в игре с Чоричем повреждения правой ноги. Отметим, что это лишь четвёртое снятие Федерера до матча за всю его карьеру, и он до сих пор ни разу не отказывался от продолжения игры после старта поединка. При этом Федерер провёл уже 1465 официальных матчей.

Дисквалификация Кирьоса

Запомнилось и выступление в Риме Ника Кирьоса. Талантливый, но скандальный австралиец играл матч второго круга с Каспером Руудом. Отдав свою подачу на старте решающей партии, австралиец позволил себе нелицеприятное высказывание, получив за это третье предупреждение и, соответственно, штрафной гейм. На этом он не успокоился – кинул ракетку, пнул бутылку, взял стул и швырнул его на середину корта. Кто-то из зрителей, видимо, попытался урезонить Кирьоса; в ответ он выдал тираду о «чёртовом идиоте», показывая в сторону судейской вышке, добавив также: «С меня хватит. Я сваливаю отсюда». Собрав вещи, Ник действительно покинул корт, после чего арбитр объявил о его дисквалификации.

Чего добивается Кирьос? Теннисный клоун устроил дебош и был изгнан из Рима Австралиец в очередной раз оказался в центре скандала. Он пнул бутылку, швырнул стул и ушёл с корта ещё до объявления о его дисквалификации.

Медведев проиграл Кирьосу и не поехал в Женеву

Российские теннисисты сыграли в Риме не лучше, чем теннисистки. Даниил Медведев в первом раунде уступил как раз Кирьосу, после чего снялся с турнира в Женеве, который пройдёт на следующей неделе. Карен Хачанов выиграл два трёхсетовых матча, после чего второй раз подряд уступил Фернандо Вердаско. За неделю до этого испанец победил его во втором раунде «Мастерса» в Мадриде.

Возвращение дель Потро

Можно сказать, что в Риме по-настоящему вернулся Хуан Мартин дель Потро. После полученной прошлой осенью травмы колена аргентинец попробовал сыграть в феврале в Делрэй-Бич, но понял, что поторопился, и взял паузу ещё на два месяца. На старте мадридского «Мастерса» дель Потро с матчбола уступил Ласло Джере, а здесь уверенно победил Давида Гоффена и Каспера Рууда. Хуан Мартин был в шаге от выхода в полуфинал, но вновь проиграл с матчбола – теперь уже с двойного. Его соперником снова был серб, но совершенно другого уровня – Новак Джокович, первая ракетка мира. Новак взял тай-брейк второй партии со счёта 4:6, после чего дожал соперника в решающем сете.

Надаль обыграл Джоковича Фото: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images

Джокович впервые получил «баранку» от Надаля

Джокович в полуфинале обыграл ещё одного аргентинца, Диего Шварцмана, а в другом полуфинале Рафаэль Надаль взял реванш у Стефаноса Циципаса за поражение на аналогичной стадии в Мадриде. Таким образом, в 54-й раз в официальном матче встретились Джокович и Надаль. Новак вёл по личным встречам со счётом 28-25 и выиграл два последних матча, но их предыдущая встреча на грунте осталась за Рафаэлем. Состоялась она как раз в Риме, год назад – на полуфинальной стадии, и испанец взял верх в двух сетах. Тогда серб только-только возвращал свою игру и был далёк от возвращения на первую строчку, которую он сейчас плотно оккупировал.

Стартовая партия завершилась первой в истории их многолетнего противостояния «баранкой», и получил её Джокович. Нельзя сказать, что сет шёл совсем «в одну калитку», но все упорные геймы выиграл Надаль. Во второй партии Новак пришёл в себя, выровнял игру, затем спас важнейший гейм с тройного брейк-пойнта и взял подачу соперника при счёте 5:4. Однако сил на решающий сет Джоковичу не хватило – Надаль просто был свежее, проведя на корте за эту неделю на два с лишним часа меньше соперника.

Рафаэль защитил прошлогодний титул и впервые в этом сезоне выиграл турнир, а также в очередной раз опередил Новака по «Мастерсам» — теперь в его активе 34 трофея этих соревнований, а у серба их 33. Третьим идёт Роджер Федерер, выигравший 28 «Мастерсов». Отметим, что в рейтинге, несмотря на поражение, Джокович ещё увеличил отрыв от Надаля, поскольку защищал очки только за полуфинал. Между первой и второй ракетками мира сейчас 4410 баллов.