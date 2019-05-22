Экс четвёртая ракетка мира пропустит «Ролан Гаррос»

33-летний чешский теннисист Томаш Бердых, замыкающий первую сотню мирового рейтинга, не выступит на Открытом чемпионате Франции, который пройдёт в Париже с 26 мая по 9 июня.



«Прошу прощения, но мне пришлось сняться с «Ролан Гаррос». Я всё ещё на 100 % не готов играть так, как мне бы хотелось. Мне нужно вновь стать конкурентоспособным.



Я приехал в Париж, чтобы потренироваться и понять свои силы. Принял это решение, чтобы в следующие несколько дней дождаться полного восстановления и быть готовым к старту турниров на траве.



Очень неприятно пропускать «Большой шлем». Мне очень нравится этот турнир. Но я должен быть уверен, что не получу травму снова и подойду к матчам на траве в своей лучшей форме. Увидимся в Лондоне», — написал спортсмен в своём «твиттере».



Томаш Бердых продолжает восстанавливаться после травмы. Ранее он должен был выступить на «Мастерсе» в Мадриде (Испания), организаторы которого предоставили ему wild card, но за несколько дней до начала турнира отказался от участия.