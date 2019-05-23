Федерер рассказал, почему 3 года подряд пропускал «Ролан Гаррос»

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер объяснил, почему с 2015 года не выступал на Открытом чемпионате Франции.
«В 2016 году я тренировался и сказал себе: „Что я делаю на “Ролан Гаррос?». У меня проблемы со спиной и коленом. Я максимум дойду до третьего круга, больше не выдержу.
В 2017-м я вновь готовился на грунте, потому что думал сыграть в Париже. Но условия были сложными, я сказал себе: «Нужно ли оно мне?». Тренироваться каждый день — не проблема, но не в таких условиях. Они совсем не вдохновляют. Я хочу играть на открытом воздухе при хорошей погоде. К тому же в 2017 году я хорошо начал сезон, выиграл Индиан-Уэллс и Майами. Тогда я подумал, что стоит сделать перерыв и не напрягаться для выступления в Париже.
В прошлом сезоне я вновь захотел сделать паузу во время грунтового сезона. К тому же у моей жены был день рождения. Я очень хотел отпраздновать вместе с ней, хотел провести время с друзьями, женой, детьми — людьми, которые всегда меня поддерживали", — цитирует Федерера L'Equipe.
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