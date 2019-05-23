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Бушар попросила организаторов «Ролан Гаррос» убрать круассаны из её раздевалки

Бушар попросила организаторов «Ролан Гаррос» убрать круассаны из её раздевалки
Теннис / Roland Garros 2019 0

Экс пятая ракетка планеты канадка Эжени Бушар, в настоящий момент занимающая лишь 77-ю строчку мирового рейтинга, прибыла в Париж для участия в Открытом чемпионате Франции, который пройдёт с 26 мая по 9 июня.

Спортсменка выложила в своём «твиттере» фотографию корзины французских булочек и с шоколадом круассанов, которая находится её в раздевалке. «Дорогой «Ролан Гаррос», пожалуйста, уберите это из моей раздевалки. С уважением, человек без силы воли», — написала канадская теннисистка.

25-летняя Бушар сыграет на Открытом чемпионате Франции впервые за два года. Её лучшим результатом на грунтовом турнире «Большого шлема» является выход в полуфинал в 2014 году, где она уступила будущей чемпионке россиянке Марии Шараповой.

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