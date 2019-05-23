Федерер сыграет с Сонего, Медведев – с Эрбером в первом круге «Ролан Гаррос»

В Париже состоялась жеребьёвка основной сетки Открытого чемпионата Франции в мужском одиночном разряде. Соперником первой ракетки мира серба Новака Джоковича станет поляк Хуберт Хуркач. Швейцарец Роджер Федерер (3) стартует матчем с итальянцем Лоренцо Сонего, немец Александр Зверев (5) сыграет с австралийцем Джоном Миллманом, австриец Доминик Тим (4) – с Томми Полом из США.



Соперник второй ракетки планеты испанца Рафаэля Надаля станет известен по итогам квалификации. Итальянец Фабио Фоньини (10) встретится со своим соотечественником Андреасом Сеппи, грек Стефанос Циципас (6) сойдётся с немцем Максимильяном Мартерером.



Россиянин Даниил Медведев (12) в первом круге сыграет с Пьером-Югом Эрбером из Франции, Карен Хачанов (10) – с немцем Седриком-Марселем Штебе.



Матчи основной сетки стартуют 26 мая. Действующим победителем соревнований является испанец Рафаэль Надаль.



Сетка турнира доступна на «Чемпионате» (сетка заполняется).

