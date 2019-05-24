Мыскина — о встрече с Путиным: нам сказали, что самолёт подождёт

Победительница «Ролан Гаррос» — 2004, бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде Анастасия Мыскина рассказала о встрече с президентом России Владимиром Путиным после победы на Открытом чемпионате Франции.

«Мы уже ехали в аэропорт, когда нам сказали, что Владимир Владимирович тоже возвращается из Франции: «Сейчас вы с ним встретитесь, а самолёт подождёт». Помню не очень добрые взгляды людей, которым пришлось нас ждать в самолёте.



Инструктаж перед встречей с президентом? Нет, это была наша первая встреча с Владимиром Владимировичем, но не с президентом. До этого мы встречались с Борисом Николаевичем [Ельциным]. Нормы и правила поведения мы знали с Леной (Елена Дементьева, финалистка «Ролан Гаррос» – 2004. — Прим. «Чемпионата»). Были очень рады и счастливы, что он нас поздравил.



Встречи с Ельциным? Помню несколько — начиная от финала Кубка Кремля до Парижа, где он уже не был президентом. Были домашние встречи, когда нас приглашали на обед, прямо на кухню. Номер телефона Ельцина? Нет, у меня его не было», — заявила Мыскина в интервью Eurosport.ru.