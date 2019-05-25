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Федерер: я хорошо играю, но достаточно ли этого для встречи с лучшими?

Федерер: я хорошо играю, но достаточно ли этого для встречи с лучшими?
Теннис / Roland Garros 2019 0

37-летний швейцарец Роджер Федерер оценил своё состояние накануне старта Открытого чемпионата Франции.

«Моё состояние — это хороший вопрос. В некотором смысле я похож на себя образца Australian Open — 2017. Много вопросов. Думаю, я хорошо играю, но достаточно ли этого для встречи с лучшими, для игры в решающий моменты. Не уверен, что это зависит только от меня.

Впрочем, надеюсь, что всё сложится хорошо и я получу возможность сыграть с лучшими парнями на поздней стадии турнира. Добрать до неё — это уже непростая задача. Да, это определенно будет захватывающий турнир.

Думаю, что турниры в Мадриде и Риме помогли — я хорошо тренировался, провёл несколько непростых матчей. Я играл под давлением и справлялся — это важный момент.

Будет важно избежать затяжных матчей на старте «Ролан Гаррос» — это всегда важно, когда речь идёт о турнирах «Большого шлема», – цитирует Федерера Metro.

Соперником Роджера по первому раунду «Ролан Гаррос» — 2019 станет итальянец Лоренцо Сонего.

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