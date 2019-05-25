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Эверт: больше верю в успех Серены Уильямс на Уимблдоне, чем на «Ролан Гаррос»

Эверт: больше верю в успех Серены Уильямс на Уимблдоне, чем на «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Аналитик ESPN и 18-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Крис Эверт считает, что её соотечествинница Серена Уильямс может удачно выступить на предстоящем Открытом чемпионате Франции, несмотря на проблемы с коленом, которые преследовали теннисистку в последние пару месяцев. Однако при этом она больше верит в её успех на Уимблдоне.

«Серена Уильямс может показать, насколько фантастической спортсменкой является, если выиграет «Ролан Гаррос». Потому что это стало бы неожиданностью. Конечно, если она здорова и хорошо сыграет на первой неделе, она попытается побороться за титул. Серена известна тем, что способна на такие вещи. Но у меня больше веры, что она сможет сделать что-то подобное на Уимблдоне», — приводит слова Эверт Tennis World Usa.

В первом раунде «Ролан Гаррос» соперницей Уильямс-младшей станет россиянка Виталия Дьяченко. В прошлом году американка дошла до четвёртого круга соревнований, однако на матч с россиянкой Марией Шараповой не вышла из-за травмы.

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