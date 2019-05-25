19-летняя украинка Ястремская — победительница турнира в Страсбурге

Теннисистка из Украины Даяна Ястремская, посеянная на турнире в Страсбурге (Франция) под шестым номером, в финальном поединке обыграла француженку Каролин Гарсию со счётом 6:4, 5:7, 7:6 (7:3). Соперницы ранее не встречались.



Продолжительность поединка составила 2 часа 56 минут. Ястремская 5 раз подала навылет, совершила 10 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16. На счету Гарсии 4 эйса, 7 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15.



Для 19-летней украинки этот титул стал третьим в профессиональной карьере. В нынешнем сезоне она выиграла турнир в Хуахине (Таиланд), одолев в финале Айлу Томлянович из Австралии – 6:2, 2:6, 7:6 (7:3). Годом ранее украинке покорился турнир в Гонконге, в решающем матче которого она обыграла китаянку Ван Цян — 6:2, 6:1.