19-летняя украинка Ястремская — победительница турнира в Страсбурге

Теннисистка из Украины Даяна Ястремская, посеянная на турнире в Страсбурге (Франция) под шестым номером, в финальном поединке обыграла француженку Каролин Гарсию со счётом 6:4, 5:7, 7:6 (7:3). Соперницы ранее не встречались.
Продолжительность поединка составила 2 часа 56 минут. Ястремская 5 раз подала навылет, совершила 10 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16. На счету Гарсии 4 эйса, 7 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15.
Для 19-летней украинки этот титул стал третьим в профессиональной карьере. В нынешнем сезоне она выиграла турнир в Хуахине (Таиланд), одолев в финале Айлу Томлянович из Австралии – 6:2, 2:6, 7:6 (7:3). Годом ранее украинке покорился турнир в Гонконге, в решающем матче которого она обыграла китаянку Ван Цян — 6:2, 6:1.
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