Ферреро: Надаль выиграет «Ролан Гаррос», если будет физически готов на 100%

Экс первая ракетка планеты испанец Хуан-Карлос Ферреро попытался очертить круг главных претендентов на победу предстоящего Открытого чемпионата Франции и спрогнозировать его итоги.



«Если Надаль будет на 100% физически готов, я думаю, что он снова выиграет. Доминик Тим – ещё один фаворит. Он играл в финале в прошлом году и, думаю, получил опыт, который ему необходим, чтобы иметь возможность выиграть турнир «Большого шлема» на грунте после неоднократых поражений от Надаля. Очевидно, что Новак Джокович будет среди лучших. Про других ребят сложно что-то сказать. Для Роджера Федерера пять сетов на глине… Я не собираюсь включать его в число фаворитов в этот раз» — приводит слова Ферреро ATP.



Открытый чемпионат Франции пройдёт в Париже с 26 мая по 9 июня.

