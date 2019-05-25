Оже-Альяссим в финале турнира в Лионе повторил эффектный удар Федерера

Посеянный под четвёртым номером на турнире в Лионе (Франция) канадец Феликс Оже-Альяссим в финальном матче с французом Бенуа Пэром исполнил очень эффектный и сложный по исполнению удар.
В одном из розыгрышей канадский теннисист вышел к сетке. Пэр пытался исполнить обводящий удар. Мяч во время движения задел сетку и изменил направление, подлетев вверх. Однако 18-летний канадец, продемонстрировав чудеса реакции, успел поднять ракетку и отбить удар.
Болельщики сразу же обнаружили сходство этого момента с другим розыгрышем, произошедшим год назад в Париже в матче между Роджером Федерером и Новаком Джоковичем. Швейцарец в идентичной манере среагировал на отскок мяча от сетки. Tennis TV в своём «инстаграме» наглядно продемонстрировал сходство этих моментов.
Однако эффектный удар не принёс канадцу победу — Оже-Альяссим проиграл со счётом 4:6, 3:6.
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