Французский теннисист Пэр упал в финале турнира в Лионе, но отбил два удара лёжа

Француз Бенуа Пэр стал участником самого комичного эпизода финального поединка турнира в Лионе (Франция) с четвёртым сеяным соревнований канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
Пэр сумел догнать укороченный удар 18-летнего теннисиста из Канады, но не сумел его обвести. Оже-Альяссим ударил слёта и поймал француза на противоходе. Однако, падая, Пэр всё же сумел отбить мяч. После этого канадец не очень удачно сыграл слёта и угодил точно в лежащего на корте соперника, который сумел нужным образом подставить ракетку. Но во второй раз Оже-Альяссим не ошибся и спокойно отправил мяч в открытую часть корта. Видео этого розыгрыша разместил Tennis TV в своём «инстаграме».
Бенуа Пэр был вознаграждён за старания и выиграл финальный поединок турнира в Лионе у Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:4, 6:3.
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