Путинцева поднялась на 11 мест, Павлюченкова потеряла 7 позиций в рейтинге WTA

Объявлен обновлённый рейтинг WTA, который вступит в силу завтра, 27 мая. В двадцатке лучших не произошло изменений. Японка Наоми Осака по-прежнему занимает первую позицию, следом располагается Каролина Плишкова из Чехии, замыкает тройку румынка Симона Халеп.



Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева, одержавшая победу на турнире в Нюрнберге (Германия), заметно улучшила позиции — переместилась с 39-го на 28-е место. 19-летняя украинка Даяна Ястремская, выигравшая турнир в Страсбурге (Франция), отыграла 10 позиций и теперь 32-я.



Первой ракеткой России осталась Дарья Касаткина, находящаяся на 21-м месте. Другая российская теннисистка, Анастасия Павлюченкова, потеряла семь позиций и опустилась на 44-ю строчку. Мария Шарапова осталась 49-й.



Рейтинг WTA от 27.05.2019

1. Наоми Осака (6486)

2. Каролина Плишкова (5685)

3. Симона Халеп (5533)

…

21. Дарья Касаткина (2150)…

44. Анастасия Павлюченкова (1245)…

49. Мария Шарапова (1140)…

58. Екатерина Александрова (988)…

65. Маргарита Гаспарян (908)…

68. Вероника Кудерметова (839)…

70. Евгения Родина (820)…

78. Вера Звонарёва (760)…

81. Анастасия Потапова (746)…

83. Виталия Дьяченко (731)…

89. Екатерина Макарова (672).