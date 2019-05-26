Соперник Надаля: у меня есть план на 1-й матч РГ, я могу доставить проблемы

Немец Янник Ханфман, который в первом круге «Роллан Гаррос» сыграет с действующим победителем турнира испанцем Рафаэлем Надалем, заявил, что находится в отличной форме и точно доставит сопернику проблемы.
«У меня немного смешанные чувства. Конечно, я не очень доволен жеребьёвкой в целом. С другой стороны, я смогу получить невероятный опыт.
Я хорошо показал себя в квалификации. У меня отлично идёт игра, я выиграл все шесть сетов, в которых играл. Так что, если моя подача и приём сработают, определенно могу доставить проблемы.
Собираюсь проводить первый матч с Надалем с мыслями, что у меня нет шансов. Это было бы глупо. У меня есть готовый план матча. Знаю о Рафе много, а он, возможно, обо мне — нет», — приводит слова Ханфмана официальный сайт турнира.
Ханфман на данным момент занимает 184-ю строчку в рейтинге ATP. Надаль — вторая ракетка мира.
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