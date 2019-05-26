Федерер на старте «Ролан Гаррос» обыграл Сонего и сразится с Отте

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел во второй круг «Ролан Гаррос». Третья ракетка соревнований нанёс поражение итальянцу Лоренцо Сонего со счётом 6:2, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. 37-летний Федерер 5 раз подал навылет, дважды ошибся на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. 24-летний Сонего подал 3 эйса, избежал двойных ошибок и 1 раз взял подачу соперника.
За выход в третий круг «Ролан Гаррос» Федерер сыграет с «лаки лузером» Оскаром Отте из Германии, который в своём стартовом матче взял верх над Малеком Жазири из Туниса со счётом 6:3, 6:1, 4:6, 6:0. 25-летний немец занимает 145-е место в рейтинге АТР. 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Федерер лишь однажды, в 2009 году, выиграл Открытый чемпионат Франции.
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