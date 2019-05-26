Кар. Плишкова отдала 5 геймов Бренгл в матче первого круга «Ролан Гаррос»

Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла во второй круг «Ролан Гаррос». В стартовом матче вторая сеяная Плишкова нанесла поражение американке Мэдисон Бренгл со счётом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась ровно 1 час. Плишкова подала 1 эйс, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 7. Бренгл ни разу не подала навылет, дважды ошиблась на подаче и реализовала 2 брейка.

За выход в третий круг «Ролан Гаррос» Плишкова сыграет со словачкой Кристиной Кучовой, начавшей соревнования с квалификации.

В другом матче первого круга француженка Кристина Младенович обыграла соотечественницу Фиону Ферро – 6:3, 7:6 (7:3). Следующей соперницей Младенович станет хорватка Петра Мартич (31).

В третьем круге победительницы встреч Плишкова – Кучова и Младенович – Мартич сыграют друг с другом.