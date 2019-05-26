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Кар. Плишкова отдала 5 геймов Бренгл в матче первого круга «Ролан Гаррос»

Кар. Плишкова отдала 5 геймов Бренгл в матче первого круга «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла во второй круг «Ролан Гаррос». В стартовом матче вторая сеяная Плишкова нанесла поражение американке Мэдисон Бренгл со счётом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась ровно 1 час. Плишкова подала 1 эйс, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 7. Бренгл ни разу не подала навылет, дважды ошиблась на подаче и реализовала 2 брейка.

За выход в третий круг «Ролан Гаррос» Плишкова сыграет со словачкой Кристиной Кучовой, начавшей соревнования с квалификации.

В другом матче первого круга француженка Кристина Младенович обыграла соотечественницу Фиону Ферро – 6:3, 7:6 (7:3). Следующей соперницей Младенович станет хорватка Петра Мартич (31).

В третьем круге победительницы встреч Плишкова – Кучова и Младенович – Мартич сыграют друг с другом.

26 мая 2019 года, воскресенье. 17:45 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
Мэдисон Бренгл
США
Мэдисон Бренгл
М. Бренгл
0 : 2
Каролина Плишкова
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
1 2 3
           
2 3  
6 6  
           
26 мая 2019 года, воскресенье. 16:55 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
Фиона Ферро
Франция
Фиона Ферро
Ф. Ферро
0 : 2
Кристина Младенович
Франция
Кристина Младенович
К. Младенович
1 2 3
           
3 6  
6 7  
           
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