Мугуруса: я не борюсь за титул «Ролан Гаррос», хочу пройти несколько раундов
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса заявила, что отсутствие давления поможет ей выступить лучше на Открытом чемпионате Франции.
«Сейчас я чувствую себя комфортнее, чем в прошлом году. Почему? Потому, что я не борюсь за титул. Это правда, я просто стараюсь идти от матча к матчу и, надеюсь, смогу пройти несколько раундов.
В прошлом я уделяла слишком много внимания посторонним аспектам, что оказывало на меня большое давление. Теперь всё иначе», – цитирует Мугурусу Tennis World USA.
В первом круге «Ролан Гаррос» — 2019 Гарбинье обыграла американку Тэйлор Таунсенд. Её соперницей по второму раунде стала шведка Юханна Ларсон. В 2016 году 25-летняя испанка стала победительницей грунтового мэйджора.
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