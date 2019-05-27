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Мугуруса: я не борюсь за титул «Ролан Гаррос», хочу пройти несколько раундов

Мугуруса: я не борюсь за титул «Ролан Гаррос», хочу пройти несколько раундов
Теннис / Roland Garros 2019 0

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса заявила, что отсутствие давления поможет ей выступить лучше на Открытом чемпионате Франции.

«Сейчас я чувствую себя комфортнее, чем в прошлом году. Почему? Потому, что я не борюсь за титул. Это правда, я просто стараюсь идти от матча к матчу и, надеюсь, смогу пройти несколько раундов.

В прошлом я уделяла слишком много внимания посторонним аспектам, что оказывало на меня большое давление. Теперь всё иначе», – цитирует Мугурусу Tennis World USA.

В первом круге «Ролан Гаррос» — 2019 Гарбинье обыграла американку Тэйлор Таунсенд. Её соперницей по второму раунде стала шведка Юханна Ларсон. В 2016 году 25-летняя испанка стала победительницей грунтового мэйджора.

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