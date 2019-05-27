Француженка Парри – самая юная победительница матча на «Ролан Гаррос» за 10 лет

Французская теннисистка, 457-я ракетка мира Диан Парри стала самой юной победительницей матча основной сетки Открытого чемпионата Франции за последние 10 лет. В первом раунде грунтового мэйджора она обыграла представительницу Беларуси Веру Лапко.



Диан Парри 16 лет и 281 день. Португальская теннисистка Мишель Ларшер де Бриту выиграла свой матч первого раунда «Ролан Гаррос»—2009 в возрасте 16 лет и 129 дней.



Кроме того Парри стала самой юной француженкой с 2006 года, побеждавшей на мэйджорах. Ализе Корне, выигрывавшая на парижских кортах в 2006 году, была немного младше Диан.



Соперницей Парри по матчу второго раунда станет победительница матча Элисе Мертенс (Бельгия, 20) – Тамара Зиданшек (Словения).

10 причин следить за «Ролан Гаррос» — 2019 Джокович бьётся за 2-й «Карьерный шлем», Надаль – за 12-й титул в Париже, Серена попытается догнать Корт, а россияне – «выстрелить».