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Француженка Парри – самая юная победительница матча на «Ролан Гаррос» за 10 лет

Француженка Парри – самая юная победительница матча на «Ролан Гаррос» за 10 лет
Теннис / Roland Garros 2019 0

Французская теннисистка, 457-я ракетка мира Диан Парри стала самой юной победительницей матча основной сетки Открытого чемпионата Франции за последние 10 лет. В первом раунде грунтового мэйджора она обыграла представительницу Беларуси Веру Лапко.

Диан Парри 16 лет и 281 день. Португальская теннисистка Мишель Ларшер де Бриту выиграла свой матч первого раунда «Ролан Гаррос»—2009 в возрасте 16 лет и 129 дней.

Кроме того Парри стала самой юной француженкой с 2006 года, побеждавшей на мэйджорах. Ализе Корне, выигрывавшая на парижских кортах в 2006 году, была немного младше Диан.

Соперницей Парри по матчу второго раунда станет победительница матча Элисе Мертенс (Бельгия, 20) – Тамара Зиданшек (Словения).

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