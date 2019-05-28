Александрова: плана на игру не было
Российская теннисистка Екатерина Александрова подвела итоги матча первого круга Открытого чемпионата Франции, в котором она обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:4, 6:4.
«Плана как такового не было, потому что последний грунтовой сезон не задался. Поставила себе цель получить удовольствие от игры. Не знаю, получилось ли, но по поводу результата я спокойна.
Два года назад во втором круге я играла с Каролиной Плишковой. Помню, что тогда я сильно нервничала, как никогда раньше в жизни. Надеюсь, я постараюсь избежать тех ошибок в следующем матче», — заявила Александрова.
За выход в третий круг «Ролан Гаррос» Александрова поборется с Самантой Стосур из Австралии.
Видео доступно на "Чемпионате".
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