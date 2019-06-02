Видеообзор поражений Наоми Осаки и Серены Уильямс в 3-м круге «Ролан Гаррос»

Представляем видеообзор матчей третьего круга «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде. Главными сенсациями игрового дня стали поражения американки Серены Уильямс (10) и японки Наоми Осаки (1).

Трёхкратная чемпионка «Ролан Гаррос» Уильямс потерпела поражение от соотечественницы Софьи Кенин со счётом 2:6, 5:7. За выход в четвертьфинал Кенин сыграет с австралийкой Эшли Барти (8).

Осака уступила чешке Катержине Синяковой — 4:6, 2:6. Следующей соперницей Синяковой станет американка Мэдисон Кис (14), обыгравшая россиянку Анну Блинкову со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:4.

Из фавориток победу одержала только действующая чемпионка Открытого чемпионата Франции румынка Симона Халеп (3), которая в двух сетах разгромила украинку Лесю Цуренко — 6:2, 6:1. За выход в четвертьфинал Халеп поспорит с Игой Свёнтек из Польши, которая нанесла поражение пуэрториканке Монике Пуиг – 0:6, 6:3, 6:3.