Федерер: возможный полуфинал с Надалем? Отвечу, если доберусь

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный под третьим номером, поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинала «Ролан Гаррос», в котором его соперником станет победитель матча между греком Стефаносом Циципасом (6) и швейцарцем Стэном Вавринкой (24).

«Встреча с Циципасом будет отличаться от предыдущих, мы не играли друг с другом на грунте, всегда на быстром покрытии. Со Стэном мы, конечно же, очень хорошо знаем друг друга. Возможный полуфинал с Надалем? Отвечу, если доберусь туда, не сегодня.

Приятно видеть, как представители молодого поколения наступают на пятки. Стефанос Циципас и Доминик Тим станут вдохновением для следующих поколений. Я же буду смотреть теннис, даже когда уйду на пенсию. Спорт развивается независимо от игроков», — приводит слова Федерера Ubitennis.