Надаль и Федерер всё ближе друг к другу. Матчи 8-го дня «Ролан Гаррос»

В воскресенье, 1 июня, начнётся четвёртый круг на главном в сезоне грунтовом турнире «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». В этот день будет сыграно 8 поединков в нижних половинах сеток – по 4 у мужчин и женщин. Продолжатся поединки в парном разряде и стартует юниорский турнир. Матчей в одиночном разряде осталось так мало, что они теперь умещаются на двух главных кортах. В числе прочих сыграют представители топ-10 посева – Рафаэль Надаль (2), Роджер Федерер (3), Стефанос Циципас (6), Кей Нисикори (7) и Слоан Стивенс (7).

Трое россиян бьются за вторую неделю «Ролан Гаррос». Матчи 7-го дня Джокович, Зверев, Тим, дель Потро, Фоньини, Осака, Халеп, Серена, а также россияне Хачанов, Александрова и Блинкова сыграют в субботу на РГ.

«Ролан Гаррос». День 8-й. 2 июня, воскресенье. Начало матчей в 11:00 (12:00 мск)



Мужчины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка

Женщины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка

Court Philippe-Chatrier

Кайя Канепи (Эстония) — Петра Мартич (Хорватия, 31)

Court Philippe-Chatrier. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 88-31.

Прогноз букмекеров: 2.95 – 1.40.

Прогноз «Чемпионата»: победа Мартич в трёх сетах.



Леонардо Майер (Аргентина) — Роджер Федерер (Швейцария, 3)

Court Philippe-Chatrier. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 0-3 (Шанхай-2014, US Open-2015, Цинциннати-2018).

Рейтинг: 68-3.

Прогноз букмекеров: 7.25 – 1.08.

Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в трёх сетах.



Хуан-Игнасио Лондеро (Аргентина) — Рафаэль Надаль (Испания, 2)

Court Philippe-Chatrier. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 78-2.

Прогноз букмекеров: 15.25 – 1.01.

Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в трёх сетах.



Слоан Стивенс (США, 7) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 19)

Court Philippe-Chatrier. 4-й запуск (около 17:30).

Личные встречи: 1-1 (Майами-2018 – Ухань-2015).

Рейтинг: 7-19.

Прогноз букмекеров: 2.15 – 1.70.

Прогноз «Чемпионата»: победа Стивенс в трёх сетах.

Court Suzanne-Lenglen

Маркета Вондроушова (Чехия) — Анастасия Севастова (Латвия, 12)

Court Suzanne-Lenglen. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 38-12.

Прогноз букмекеров: 1.45 – 2.70.

Прогноз «Чемпионата»: победа Севастовой в трёх сетах.



Текстовая трансляция



Донна Векич (Хорватия, 23) — Йоханна Конта (Великобритания, 26)

Court Suzanne-Lenglen. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 3-3 (Ноттингем-2017, Токио-2018, Акапулько-2019 – Цинциннати-2016, Уимблдон-2017, Ноттингем-2018).

Рейтинг: 24-26.

Прогноз букмекеров: 1.95 – 1.85.

Прогноз «Чемпионата»: победа Векич в трёх сетах.



Стефанос Циципас (Греция, 6) — Стэн Вавринка (Швейцария, 24)

Court Suzanne-Lenglen. 3-й запуск (около 15:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 6-18.

Прогноз букмекеров: 1.70 – 2.10.

Прогноз «Чемпионата»: победа Циципаса в пяти сетах.



Текстовая трансляция



Кей Нисикори (Япония, 7) — Бенуа Пэр (Франция)

Court Suzanne-Lenglen. 4-й запуск (около 17:00).

Личные встречи: 6-2 (Париж-2012, «Ролан Гаррос»-2013, Барселона-2016, «Ролан Гаррос», Токио-2018, Дубай-2019).

Рейтинг: 7-38.

Прогноз букмекеров: 1.55 – 2.40.

Прогноз «Чемпионата»: победа Нисикори в четырёх сетах.