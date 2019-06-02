Надаль и Федерер всё ближе друг к другу. Матчи 8-го дня «Ролан Гаррос»

В воскресенье, 1 июня, начнётся четвёртый круг на главном в сезоне грунтовом турнире «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». В этот день будет сыграно 8 поединков в нижних половинах сеток – по 4 у мужчин и женщин. Продолжатся поединки в парном разряде и стартует юниорский турнир. Матчей в одиночном разряде осталось так мало, что они теперь умещаются на двух главных кортах. В числе прочих сыграют представители топ-10 посева – Рафаэль Надаль (2), Роджер Федерер (3), Стефанос Циципас (6), Кей Нисикори (7) и Слоан Стивенс (7).
«Ролан Гаррос». День 8-й. 2 июня, воскресенье. Начало матчей в 11:00 (12:00 мск)
Мужчины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка
Женщины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка
Court Philippe-Chatrier
Кайя Канепи (Эстония) — Петра Мартич (Хорватия, 31)
Court Philippe-Chatrier. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 88-31.
Прогноз букмекеров: 2.95 – 1.40.
Прогноз «Чемпионата»: победа Мартич в трёх сетах.
Леонардо Майер (Аргентина) — Роджер Федерер (Швейцария, 3)
Court Philippe-Chatrier. 2-й запуск (около 13:30).
Личные встречи: 0-3 (Шанхай-2014, US Open-2015, Цинциннати-2018).
Рейтинг: 68-3.
Прогноз букмекеров: 7.25 – 1.08.
Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в трёх сетах.
Хуан-Игнасио Лондеро (Аргентина) — Рафаэль Надаль (Испания, 2)
Court Philippe-Chatrier. 3-й запуск (около 15:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 78-2.
Прогноз букмекеров: 15.25 – 1.01.
Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в трёх сетах.
Слоан Стивенс (США, 7) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 19)
Court Philippe-Chatrier. 4-й запуск (около 17:30).
Личные встречи: 1-1 (Майами-2018 – Ухань-2015).
Рейтинг: 7-19.
Прогноз букмекеров: 2.15 – 1.70.
Прогноз «Чемпионата»: победа Стивенс в трёх сетах.
Court Suzanne-Lenglen
Маркета Вондроушова (Чехия) — Анастасия Севастова (Латвия, 12)
Court Suzanne-Lenglen. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 38-12.
Прогноз букмекеров: 1.45 – 2.70.
Прогноз «Чемпионата»: победа Севастовой в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Донна Векич (Хорватия, 23) — Йоханна Конта (Великобритания, 26)
Court Suzanne-Lenglen. 2-й запуск (около 13:30).
Личные встречи: 3-3 (Ноттингем-2017, Токио-2018, Акапулько-2019 – Цинциннати-2016, Уимблдон-2017, Ноттингем-2018).
Рейтинг: 24-26.
Прогноз букмекеров: 1.95 – 1.85.
Прогноз «Чемпионата»: победа Векич в трёх сетах.
Стефанос Циципас (Греция, 6) — Стэн Вавринка (Швейцария, 24)
Court Suzanne-Lenglen. 3-й запуск (около 15:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 6-18.
Прогноз букмекеров: 1.70 – 2.10.
Прогноз «Чемпионата»: победа Циципаса в пяти сетах.
Текстовая трансляция
Кей Нисикори (Япония, 7) — Бенуа Пэр (Франция)
Court Suzanne-Lenglen. 4-й запуск (около 17:00).
Личные встречи: 6-2 (Париж-2012, «Ролан Гаррос»-2013, Барселона-2016, «Ролан Гаррос», Токио-2018, Дубай-2019).
Рейтинг: 7-38.
Прогноз букмекеров: 1.55 – 2.40.
Прогноз «Чемпионата»: победа Нисикори в четырёх сетах.
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