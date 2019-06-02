Как Циципас вылетел с «Ролан Гаррос» после глупейшей ошибки. Видео

Греческий теннисист Стефанос Циципас выбыл из борьбы на Открытом чемпионате Франции из-за собственной глупейшей ошибки. В четвертьфинале «Ролан Гаррос» он более 5 часов играл со Стэном Вавринкой. В пятом сете при счёте 7:6 (8:6), 5:7, 6:4, 3:6, 7:6 (40:30), когда у швейцарца был матчбол, Циципас просто не стал играть по мячу, подумав, что тот ушёл в аут.

Видео доступно в «твиттере» Tennis Channel.

Для Циципаса это был первый матч в его карьере в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Открытого чемпионата Франции Стефанос Циципас – Стэн Вавринка.

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Вавринка сыграет с соотечественником – третьей ракеткой турнира Роджером Федерером.

Вавринка выиграл Открытый чемпионат Франции в 2015 году. Тогда в четвертьфинале он обыграл Федерера – 6:4, 6:3, 7:6 (7:4).