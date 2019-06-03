Теннисисты поздравили Надаля с 33-летием, охарактеризовав его одним словом

Пресс-служба АТР опубликовала видео, в котором ведущие теннисисты мира поздравляют испанца Рафаэля Надаля с днём рождения. Второй ракетке мира исполнилось 33 года.
Отличительной чертой ролика стало то, что теннисисты охарактеризовали Рафаэля одним словом:
Марин Чилич назвал испанца «неистовым»
Диего Шварцман и Роджер Федерер «интенсивным»
Григор Димитров «беспощадным»
Новаку Джоковичу на ум пришло слово «уважение»
Джек Сок назвал Рафу «бульдогом»
Давид Гоффен и Денис Шаповалов сказали, что Надаль «зверь».
Видео можно посмотреть в «твиттере» Tennis TV.
Рафаэль Надаль является 17-кратным победителем турниров «Большого шлема», обладателем Золотого карьерного шлема, победителем 80 трофеев категории АТР (33 «Мастерса») и двукратным олимпийским чемпионом.
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