Теннисисты поздравили Надаля с 33-летием, охарактеризовав его одним словом

Пресс-служба АТР опубликовала видео, в котором ведущие теннисисты мира поздравляют испанца Рафаэля Надаля с днём рождения. Второй ракетке мира исполнилось 33 года.



Отличительной чертой ролика стало то, что теннисисты охарактеризовали Рафаэля одним словом:



Марин Чилич назвал испанца «неистовым»

Диего Шварцман и Роджер Федерер «интенсивным»

Григор Димитров «беспощадным»

Новаку Джоковичу на ум пришло слово «уважение»

Джек Сок назвал Рафу «бульдогом»

Давид Гоффен и Денис Шаповалов сказали, что Надаль «зверь».

Видео можно посмотреть в «твиттере» Tennis TV.

Рафаэль Надаль является 17-кратным победителем турниров «Большого шлема», обладателем Золотого карьерного шлема, победителем 80 трофеев категории АТР (33 «Мастерса») и двукратным олимпийским чемпионом.