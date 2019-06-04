Хачанов — первый российский теннисист с 2010 года, вышедший в 1/4 финала «РГ»
Россиянин Карен Хачанов в поединке 4-го круга "Ролан Гаррос" в четырёх сетах одержал победу над Хуаном-Мартином дель Потро из Аргентины — 7:5, 6:3, 3:6, 6:3.
23-летний уроженец Москвы стал первым российским теннисистом с 2010 года, вышедшим в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. Ранее это достижение покорилось Михаилу Южному.
Для Хачанова предстоящий матч на «РГ» с австрийцем Домиником Тимом будет дебютным в четвертьфинале турнира «Большого шлема». Кроме того, в обновлённом рейтинге ATP Карен впервые в карьере гарантировал себе место в топ-10.
Действующим победителем Открытого чемпионата Франции является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл Тима со счётом 6:4, 6:3, 6:2.
Хачанов впервые пробился в четвертьфинал ТБШ и дебютирует в топ-10 рейтинга ATP
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