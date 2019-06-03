Хачанов впервые пробился в четвертьфинал ТБШ и дебютирует в топ-10 рейтинга ATP

Российский теннисист Карен Хачанов пробился в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции, выиграв у аргентинца Хуана-Мартина дель Потро, впервые за четыре встречи, со счётом 7:5, 6:3, 3:6, 6:3.
23-летний уроженец Москвы дебютирует в четвертьфинале турнира «Большого шлема». Его следующим соперником на «Ролан Гаррос» станет австриец Доминик Тим, который в поединке четвёртого круга оказался сильнее француза Гаэля Монфиса.
Хачанов стал первым российским теннисистом с 2010 года, вышедшим в четвертьфинал «РГ». Тогда это достижение покорилось Михаилу Южному.
В обновлённом рейтинге ATP Карен впервые в карьере гарантировал себе место в топ-10.
Действующим победителем Открытого чемпионата Франции является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл Тима — 6:4, 6:3, 6:2.
«Ролан Гаррос» — 2019 с призовым фондом € 42,661 млн завершится 9 июня.
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