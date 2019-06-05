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Младенович и Мертенс поспорят за звание первой ракетки мира по итогам «РГ»

Младенович и Мертенс поспорят за звание первой ракетки мира по итогам «РГ»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Французская теннисистка Кристина Младенович и бельгийка Элисе Мертенс претендуют на звание первой ракетки мира в парном разряде.

Главным претендентом на первую строчку рейтинга является Младенович. Она гарантированно опередит чешку Катерину Синякову, которая лидировала перед началом турнира. Для этого Кристине было достаточно выйти в полуфинал турнира в паре с Тимеа Бабош из Венгрии.

Помешать Младенович может Элисе Мертенс, которой необходимо выиграть мэйджор в паре с Ариной Соболенко из Беларуси.

Лучшим результатом Младенович в парном рейтинге WTA является вторая строчка, которую она занимала в октябре 2016 года. Мертенс забиралась на шестую позицию рейтинга.

Действующими чемпионками «Ролан Гаррос» являются Катерина Синякова и Барбора Крейчикова.

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