Младенович и Мертенс поспорят за звание первой ракетки мира по итогам «РГ»

Французская теннисистка Кристина Младенович и бельгийка Элисе Мертенс претендуют на звание первой ракетки мира в парном разряде.
Главным претендентом на первую строчку рейтинга является Младенович. Она гарантированно опередит чешку Катерину Синякову, которая лидировала перед началом турнира. Для этого Кристине было достаточно выйти в полуфинал турнира в паре с Тимеа Бабош из Венгрии.
Помешать Младенович может Элисе Мертенс, которой необходимо выиграть мэйджор в паре с Ариной Соболенко из Беларуси.
Лучшим результатом Младенович в парном рейтинге WTA является вторая строчка, которую она занимала в октябре 2016 года. Мертенс забиралась на шестую позицию рейтинга.
Действующими чемпионками «Ролан Гаррос» являются Катерина Синякова и Барбора Крейчикова.
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