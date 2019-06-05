Т. Надаль: удары Федерера близки к совершенству

Тони Надаль, дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля, рассказал о встрече с отцом Роджера Федерера, а также поделился мнением об игре 37-летнего швейцарца.
«Встретил отца Роджера Федерера, очень приятного и счастливого человека, всего за несколько минут до того, как его сын сыграл матч третьего круга. Когда он увидел, что мы идём в одно и то же место, он взял меня за руку и сказал: «Надеюсь, мы не перепутали матч». Я ответил ему, что нет, потому что его противник — Каспер Рууд — с прошлого лета тренируется в Академии Рафаэля Надаля.
Федерер играет на очень хорошем уровне. Спортсмена заслуженно хвалят за то, что его удары близки к совершенству. Мне трудно представить другого такого спортсмена (речь не только о теннисе), способного сочетать элегантность и величие с такой дисциплиной. Но секрет успеха не в том, как Роджер бьёт по мячу, а что способен делать это быстро», — приводит слова Тони Надаля Tennis World USA.
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