17-летняя Анисимова: сделала бы селфи с Дрейком. Я не настолько суеверна
17-летняя теннисистка из США Аманда Анисимова рассказала об отношении к так называемому «проклятию Дрейка»: спортсмены, делающие с ним селфи, неизменно проигрывают в следующем поединке. По мнению Анисимовой, не стоит придавать этому большое значение.
«Сделала бы я селфи с Дрейком? Да, конечно. Я очень давно хочу с ним встретиться. Думаю, после этого всё будет в порядке. Я не настолько суеверна», — приводит слова Анисимовой WTA.
Теннисистка из США впервые в карьере добралась до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции. За выход в 1/2 Анисимова поспорит с третьей ракеткой мира Симоной Халеп из Румынии. Поединок должен был состояться сегодня, 5 июня, однако из-за дождя во французской столице его пришлось перенести на завтра.
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