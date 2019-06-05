17-летняя Анисимова: сделала бы селфи с Дрейком. Я не настолько суеверна

17-летняя теннисистка из США Аманда Анисимова рассказала об отношении к так называемому «проклятию Дрейка»: спортсмены, делающие с ним селфи, неизменно проигрывают в следующем поединке. По мнению Анисимовой, не стоит придавать этому большое значение.



«Сделала бы я селфи с Дрейком? Да, конечно. Я очень давно хочу с ним встретиться. Думаю, после этого всё будет в порядке. Я не настолько суеверна», — приводит слова Анисимовой WTA.



Теннисистка из США впервые в карьере добралась до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции. За выход в 1/2 Анисимова поспорит с третьей ракеткой мира Симоной Халеп из Румынии. Поединок должен был состояться сегодня, 5 июня, однако из-за дождя во французской столице его пришлось перенести на завтра.