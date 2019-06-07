Надаль: нам с Федерером было непросто приноровиться к погодным условиям

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (2) прокомментировал выход в финал Открытого чемпионата Франции после победы над швейцарцем Роджером Федерером (3) со счётом 6:3, 6:4, 6:2.

«Сегодняшние погодные условия были очень тяжёлыми. Нам обоим было непросто к ним приноровиться. В такие дни необходимо держать предельную концентрацию и стараться не обращать внимания на погоду, а просто сосредоточиться на игре и оставаться в хорошем настроении. Именно это я и старался делать.

В финале я постараюсь показать свой лучший теннис. Если я не смогу этого сделать, то победить будет сложно. Но если мне удастся сыграть на своём уровне, а пока что я играю очень хорошо, то у меня будут шансы», — приводит слова Надаля пресс-служба АТР.