Вондроушова: в финале «РГ» впервые сыграю на центральном корте, и это странно

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова прокомментировала выход в финал "Ролан Гаррос", где сыграет с австралийкой Эшли Барти.

Матч начнётся сегодня, 8 июня, в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Счастлива, что победила. И стараюсь не думать об этом. В финале впервые сыграю на центральном корте. Думаю, это странно. Понимаю, был дождь и всё такое. Я не против, но, мне кажется, так быть не должно», — приводит слова Вондроушовой Baseline.

19-летняя чешка в 1/2 финала в двух сетах взяла верх над представительницей Великобритании Йоханной Контой со счётом 7:5, 7:6 (7:2). Вондроушова впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема».

На Открытом чемпионате Франции — 2018 победу одержала румынка Симона Халеп.