Навратилова рассказала об опасности, которая угрожает чемпионке «Ролан Гаррос»

18-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» Мартина Навратилова оценила шансы австралийки Эшли Барти на выигрыш Уимблдона, а также рассказала об опасности, которая грозит чемпионке «Ролан Гаррос».



«Барти — лучшая спортсменка тура. Это подтверждает тот факт, что она смогла преуспеть в крикете, когда на время покинула теннис. Барти сейчас уверена в своей игре. После победы на „Ролан Гаррос“ она уверена в себе как никогда. Конечно, когда теннисистки с очень мощными ударами, вроде Серены Уильямс, Наоми Осаки и Петры Квитовой набирают ход, ей будет нелегко с ними справиться. Но это касается всех игроков. Однако я верю, что Барти будет одним из фаворитов на Уимблдоне.

Единственная опасность, которая угрожает Эшли, заключается в том, что в предстоящие три недели она может слишком много распыляться на другие вещи. К ней будут часто обращаться СМИ, так что ей нужно научиться говорить «нет». После столь крупной победы «нет» нужно говорить чаще, чем «да», — приводит слова Навратиловой официальный сайт тура.

Уимблдон стартует 1 июля.

Навратилова: теперь Барти будет одним из главных фаворитов на Уимблдоне