Навратилова: теперь Барти будет одним из главных фаворитов на Уимблдоне

18-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» Мартина Навратилова поделилась впечатлениями от победы австралийки Эшли Барти на Открытом чемпионате Франции. В финале восьмая сеяная обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову со счётом 6:1, 6:3. Эшли впервые выиграла турнир «Большого шлема» в одиночном разряде.

«Успех на „Ролан Гаррос“ может стать трамплином для Барти. Теперь она будет одним из главных фаворитов на Уимблдоне. Не думаю, что её победа в Париже — это случайность. Я так рада, что она вернулась в теннис», — приводит слова Навратиловой Stuff.

В рейтинге WTA от 10 июня Барти впервые в карьере поднялась на вторую строчку. В чемпионской гонке Эшли заняла первую позицию.

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