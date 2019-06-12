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Вихлянцева обыграла Калинскую и вышла во второй круг турнира в Нидерландах

Вихлянцева обыграла Калинскую и вышла во второй круг турнира в Нидерландах
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева в первом круге турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды) обыграла свою соотечественницу Анну Калинскую со счётом 6:2, 6:3. Соперницы ранее не встречались.

Продолжительность поединка составила 1 час 10 минут. Вихлянцева ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету Калинской ни одного эйса, 5 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из 6.

Во втором круге Вихлянцева встретится с испанкой Паулой Бадосой-Хиберт, пробившейся в основную сетку соревнований через квалификацию. Она обыграла австралийку Присциллу Хон – 6:4, 6:3.

Действующей победительницей турнира в Хертогенбосхе является Александра Крунич из Сербии. В прошлогоднем финале она обыграла Кирстен Флипкенс из Бельгии со счётом 6:7 (0:7), 7:5, 6:1.

12 июня 2019 года, среда. 17:30 МСК
Хертогенбосх (ж). 1-й круг
Матч окончен
Наталья Вихлянцева
119
Россия
Наталья Вихлянцева
Н. Вихлянцева
2 : 0
Анна Калинская
149
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
1 2 3
           
6 6  
2 3  
           
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