Вихлянцева обыграла Калинскую и вышла во второй круг турнира в Нидерландах

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева в первом круге турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды) обыграла свою соотечественницу Анну Калинскую со счётом 6:2, 6:3. Соперницы ранее не встречались.



Продолжительность поединка составила 1 час 10 минут. Вихлянцева ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету Калинской ни одного эйса, 5 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из 6.



Во втором круге Вихлянцева встретится с испанкой Паулой Бадосой-Хиберт, пробившейся в основную сетку соревнований через квалификацию. Она обыграла австралийку Присциллу Хон – 6:4, 6:3.



Действующей победительницей турнира в Хертогенбосхе является Александра Крунич из Сербии. В прошлогоднем финале она обыграла Кирстен Флипкенс из Бельгии со счётом 6:7 (0:7), 7:5, 6:1.

