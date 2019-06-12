Видео: невероятный отскок мяча от сетки в матче парного турнира в Казахстане

Один из самых необычных эпизодов сезона произошёл в матче первого круга мужского парного турнира серии «челленджер» в Шымкенте (Казахстан) между американским дуэтом Эван Кинг/Хантер Рис и теннисистами из Туниса Малеком Джазири и Скандером Мансури.
Ведя в первом сете со счётом 4:3, представители США неудачно приняли подачу. Мяч по высокой траектории явно опускался за пределы корта. Один из тунисских теннисистов даже отвёл глаза в сторону, будучи уверенным в выигранном розыгрыше. Однако мяч угодил в крепление для сетки, после чего отскочил в корт. Теннисист из Туниса успел добраться до мяча, но угодил в сетку.
Видео этого курьёзного эпизода можно посмотреть в официальном «твиттере» ATP Challenger Tour.
Уступив первый сет со счётом 3:6, спортсмены из Туниса отказались от продолжения борьбы. Американцы вышли в следующий круг соревнований.
- 12 июня 2019
-
20:00
-
18:59
-
18:45
-
18:00
-
17:45
-
16:39
-
14:59
-
14:41
-
13:31
-
12:15
-
11:00
-
10:19
-
09:46
-
09:13
-
09:09
- 11 июня 2019
-
22:40
-
22:37
-
20:54
-
20:51
-
19:06
-
18:55
-
16:48
-
15:49
-
14:40
-
13:28
-
12:23
-
12:00
-
11:33
-
10:58
-
10:46
-
10:23
-
09:42
-
09:02
- 10 июня 2019
-
22:46
-
21:31