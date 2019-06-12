Видео: невероятный отскок мяча от сетки в матче парного турнира в Казахстане

Один из самых необычных эпизодов сезона произошёл в матче первого круга мужского парного турнира серии «челленджер» в Шымкенте (Казахстан) между американским дуэтом Эван Кинг/Хантер Рис и теннисистами из Туниса Малеком Джазири и Скандером Мансури.



Ведя в первом сете со счётом 4:3, представители США неудачно приняли подачу. Мяч по высокой траектории явно опускался за пределы корта. Один из тунисских теннисистов даже отвёл глаза в сторону, будучи уверенным в выигранном розыгрыше. Однако мяч угодил в крепление для сетки, после чего отскочил в корт. Теннисист из Туниса успел добраться до мяча, но угодил в сетку.

Видео этого курьёзного эпизода можно посмотреть в официальном «твиттере» ATP Challenger Tour.

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Уступив первый сет со счётом 3:6, спортсмены из Туниса отказались от продолжения борьбы. Американцы вышли в следующий круг соревнований.