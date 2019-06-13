Боллетьери: Зверев слишком эмоционален. Пусть пересмотрит видео и сделает выводы

Американский тренер Ник Боллетьери, подопечными которого в разное время были Борис Беккер, Андре Агасси, Мария Шарапова, сёстры Уильямс и многие другие, поделился мнением о пятой ракетке мира, немце Александре Звереве.



«Александр поднялся невероятно быстро. Это одна из причин, почему у него есть некоторые проблемы. И главная из них состоит в том, что он слишком эмоционален. Зверев должен пересмотреть видео того, как он злится, проигрывая мячи, и сделать выводы. Чтобы выиграть «Большой шлем», ему нужно расти в плане обретения душевного равновесия.



У него отличная подача, сильные удары, но его психологическое состояние ещё не на нужном уровне. Думаю, Зверев должен поработать над этим и помочь самому себе, научиться справляться со всем, что происходит на корте. Это будет ключом к его хорошим результатам в будущем», — приводит слова тренера Tennis World USA.