Боллетьери: Зверев слишком эмоционален. Пусть пересмотрит видео и сделает выводы

Американский тренер Ник Боллетьери, подопечными которого в разное время были Борис Беккер, Андре Агасси, Мария Шарапова, сёстры Уильямс и многие другие, поделился мнением о пятой ракетке мира, немце Александре Звереве.
«Александр поднялся невероятно быстро. Это одна из причин, почему у него есть некоторые проблемы. И главная из них состоит в том, что он слишком эмоционален. Зверев должен пересмотреть видео того, как он злится, проигрывая мячи, и сделать выводы. Чтобы выиграть «Большой шлем», ему нужно расти в плане обретения душевного равновесия.
У него отличная подача, сильные удары, но его психологическое состояние ещё не на нужном уровне. Думаю, Зверев должен поработать над этим и помочь самому себе, научиться справляться со всем, что происходит на корте. Это будет ключом к его хорошим результатам в будущем», — приводит слова тренера Tennis World USA.
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