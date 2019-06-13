Экс 4-я ракетка мира: Надаль – сверхчеловек. О нём будут помнить и через 200 лет

Финалист Открытого чемпионата США 1997 года и экс четвёртая ракетка планеты британец Грег Руседски восхитился достижением испанца Рафаэля Надаля, выигравшего «Ролан Гаррос» в 12-й раз.
«Это нерушимый рекорд. Большинство игроков не выигрывают 12 титулов в своей карьере, а он 12 раз побеждал на «Ролан Гаррос». Через 200 лет, когда мы все умрём, люди будут продолжать помнить и говорить о победах Рафаэля Надаля на Открытых чемпионатах Франции. Это нечто непостижимое. Это теннисный Тур де Франс. 12 побед на нём делают Надаля сверхчеловеком.
То, как играют Джокович, Надаль и Федерер, неслыханно. Это всё ещё большая тройка, и другие парни только пытаются постучать в дверь. Мы хотим, чтобы «Большой шлем» выиграл один из молодых теннисистов», — приводит слова Руседски Tennis World USA.
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