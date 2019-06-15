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Обидное поражение Кудерметовой — в обзоре 1/2 финала турнира в Хертогенбосхе

Обидное поражение Кудерметовой — в обзоре 1/2 финала турнира в Хертогенбосхе
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в полуфинальном матче турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды) проиграла представительнице США Элисон Риске со счётом 4:6, 6:3, 6:7 (5:7). Продолжительность поединка составила 2 часа 12 минут.

Соперницей американки по решающему поединку станет четвёртая ракетка мира голландка Кики Бертенс, посеянная на турнире под первым номером. Она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину, пробившуюся в основную сетку соревнований через сито квалификации, со счётом 6:4, 6:4.

Видеообзор обидного поражения Кудерметовой на тай-брейке в решающем сете можно посмотреть на «Чемпионате».

Финал турнира в Хертогенбосхе состоится завтра, 16 июня. Начало поединка — в 12:00 мск.

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