Обидное поражение Кудерметовой — в обзоре 1/2 финала турнира в Хертогенбосхе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в полуфинальном матче турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды) проиграла представительнице США Элисон Риске со счётом 4:6, 6:3, 6:7 (5:7). Продолжительность поединка составила 2 часа 12 минут.



Соперницей американки по решающему поединку станет четвёртая ракетка мира голландка Кики Бертенс, посеянная на турнире под первым номером. Она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину, пробившуюся в основную сетку соревнований через сито квалификации, со счётом 6:4, 6:4.

Видеообзор обидного поражения Кудерметовой на тай-брейке в решающем сете можно посмотреть на «Чемпионате».

Финал турнира в Хертогенбосхе состоится завтра, 16 июня. Начало поединка — в 12:00 мск.