Т. Надаль: я был счастлив, когда Джокович вылетел в полуфинале «Ролан Гаррос»

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, назвал причины, по которым австриец Доминик Тим был для его племянника более предпочтительным соперником, чем серб Новак Джокович.



«Не буду лгать Поражение Новака Джоковича от Доминика Тима в прошедшем розыгрыше Открытого чемпионата Франции осчастливило меня. И я говорю это не потому, что австрийский теннисист внушает меньше страха, нежели серб, а потому, что возможное поражение от Новака было бы для Рафаэля более болезненным. Я думаю, что причины понятны. Новак заставляет Рафу отбиваться.



Теперь из-за множества статистических данных вы не думаете о ментальной стороне вопроса, а ведь в этом аспекте Рафа оказался сильнее Доминика. Теперь он возвращается домой, и мы должны думать о следующих целях», — приводит слова Тони Надаля Tennis World USA.

