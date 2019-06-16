Беккер: Маррей в своём последнем матче на Уимблдоне играл на одной ноге

Олимпийский чемпион, шестикратный победитель турниров «Большого шлема» и экс первая ракетка мира немец Борис Беккер прокомментировал возвращение на корт британца Энди Маррея.



«Я немного волнуюсь за Энди, поскольку ему пришлось перенести операцию. Я комментировал его последний на данный момент матч на Уимблдоне в 2017 году, в котором он уступил американцу Сэму Куэрри в четвертьфинале. Тогда он буквально играл на одной ноге.



Было ясно, что ему нужно прооперировать бедро. Он приезжал в Филадельфию, посещал разных специалистов. Операция на тазобедренном суставе в наше время, к сожалению, распространена во всех видах спорта. У меня их было две, но, к счастью, обе случились уже после завершения карьеры», — приводит слова Беккера Tennis World USA.



Свой последний официальный матч 32-летний теннисист провёл на Открытом чемпионате Австралии — 2019. После поражения в первом круге он заявил о возможном завершении карьеры из-за травмы. Спустя несколько недель он перенёс повторную операцию на тазобедренном суставе.

