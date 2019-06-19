Чорич прокомментировал успешное начало защиты титула в Галле

Хорватский теннисист Борна Чорич успешно стартовал на соревнованиях в Галле (Германия). В матче первого круга он обыграл Хауме Мунара — 7:6 (7:2), 6:3. Напомним, Чорич является действующим чемпионом соревнований.



«В целом это был хороший матч. Особенно хорошо я играл в важные моменты. Первый сет был, на мой взгляд, не очень удачным. Я не очень хорошо принимал, а в важный момент при счёте 3:4, 15:40 мне дважды повезло. Этот эпизод стал важнейшим в матче. Когда я сохранил этот гейм, то начал играть немного лучше, я получил положительный импульс.



Этот травяной сезон я начинаю с большей уверенностью, нежели предыдущие. Ожидания также немного выше, что, впрочем, иногда не очень хорошо. В Хертогенбосхе я сыграл хороший турнир, хоть мне и снова немного везло. Иногда я играл хорошо, иногда не хорошо, но в целом всё было хорошо. Мне нужно было сыграть несколько матчей, чтобы прийти сюда чуть более расслабленным», — цитирует Чорича официальный сайт АТР.