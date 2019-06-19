Дель Потро обыграл Шаповалова и вышел во второй круг турнира в Лондоне

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро, посеянный на турнире в Лондоне (Великобритания) под третьим номером, вышел во второй круг, обыграв представителя Канады Дениса Шаповалова со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.



Хуан-Мартин 11 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету Шаповалова 10 эйсов, 2 двойные ошибки. Взять подачу соперника канадец шансов не имел.



За выход в четвертьфинал дель Потро поспорит с победителем матча Мартон Фучович (Венгрия) — Фелисьяно Лопес (Испания).



В 2018 году чемпионом турнира в Лондоне стал хорват Марин Чилич. В финале он обыграл серба Новака Джоковича со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:3.