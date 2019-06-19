Видео: Вавринка помог британцу Эвансу, получившему травму на турнире в Лондоне

В матче первого круга турнира в Лондоне (Великобритания) между седьмым сеяным соревнований швейцарцем Стэном Вавринкой и британцем Даниэлем Эвансом произошёл неприятный эпизод.



В одном из розыгрышей теннисист из Швейцарии попытался поймать соперника на противоходе. Эванс попытался резко затормозить и упал на траву, подвернув ногу. Британец попытался подняться, но не смог. Вавринка незамедлительно подбежал к оппоненту, спросил его о состоянии здоровья и попытался помочь. Эванс всё же сумел встать на ноги, однако заметно хромал. Британцу потребовалось взять медицинский перерыв.

Видео этого эпизода можно посмотреть в «твиттере» ATP.



В настоящее время поединок приостановлен из-за дождя при счёте 5:3 в первом сете в пользу Вавринки.