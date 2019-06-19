Видео: Вавринка помог британцу Эвансу, получившему травму на турнире в Лондоне
В матче первого круга турнира в Лондоне (Великобритания) между седьмым сеяным соревнований швейцарцем Стэном Вавринкой и британцем Даниэлем Эвансом произошёл неприятный эпизод.
В одном из розыгрышей теннисист из Швейцарии попытался поймать соперника на противоходе. Эванс попытался резко затормозить и упал на траву, подвернув ногу. Британец попытался подняться, но не смог. Вавринка незамедлительно подбежал к оппоненту, спросил его о состоянии здоровья и попытался помочь. Эванс всё же сумел встать на ноги, однако заметно хромал. Британцу потребовалось взять медицинский перерыв.
Видео этого эпизода можно посмотреть в «твиттере» ATP.
В настоящее время поединок приостановлен из-за дождя при счёте 5:3 в первом сете в пользу Вавринки.
- 19 июня 2019
-
18:48
-
17:53
-
17:10
-
16:57
-
16:12
-
15:44
-
15:40
-
15:26
-
15:06
-
14:51
-
14:35
-
13:56
-
13:12
-
12:34
-
12:29
-
12:12
-
12:05
-
11:02
-
10:34
-
10:02
-
09:42
-
09:28
-
09:20
-
09:14
-
09:07
-
00:59
-
00:40
- 18 июня 2019
-
23:42
-
22:49
-
20:49
-
19:10
-
18:23
-
17:55
-
15:31
-
15:05
Партнерский контент