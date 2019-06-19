Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Гаспарян уступила Мартич в матче за выход в четвертьфинал турнира в Бирмингеме

Гаспарян уступила Мартич в матче за выход в четвертьфинал турнира в Бирмингеме
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян в матче второго круга турнира в Бирмингеме (Великобританя) проиграла Петре Мартич из Хорватии со счётом 3:6, 6:7 (4:7).

Продолжительность поединка составила 1 час 36 минут. Гаспарян 3 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. На счету теннисистки из Хорватии 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

За выход в полуфинал Мартич поспорит с представительницей Латвии Еленой Остапенко, обыгравшей седьмую сеяную соревнований, британку Йоханну Конту, со счётом 6:3, 6:4.

В 2018 году чемпионкой турнира в Бирмингеме стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла словачку Магдалену Рыбарикову со счётом 4:6, 6:1, 6:2.

19 июня 2019 года, среда. 18:30 МСК
Бирмингем. 2-й круг
Матч окончен
Маргарита Гаспарян
62
Россия
Маргарита Гаспарян
М. Гаспарян
0 : 2
Петра Мартич
25
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
1 2 3
           
3 6 4  
6 7 7  
           
19 июня 2019 года, среда. 16:45 МСК
Бирмингем. 2-й круг
Матч окончен
Елена Остапенко
37
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
2 : 0
Йоханна Конта
18
Великобритания
Йоханна Конта
Й. Конта
1 2 3
           
6 6  
3 4  
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент