Гаспарян уступила Мартич в матче за выход в четвертьфинал турнира в Бирмингеме

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян в матче второго круга турнира в Бирмингеме (Великобританя) проиграла Петре Мартич из Хорватии со счётом 3:6, 6:7 (4:7).



Продолжительность поединка составила 1 час 36 минут. Гаспарян 3 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. На счету теннисистки из Хорватии 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.



За выход в полуфинал Мартич поспорит с представительницей Латвии Еленой Остапенко, обыгравшей седьмую сеяную соревнований, британку Йоханну Конту, со счётом 6:3, 6:4.



В 2018 году чемпионкой турнира в Бирмингеме стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла словачку Магдалену Рыбарикову со счётом 4:6, 6:1, 6:2.