Битва сестёр Плишковых, победа В. Уильямс – в обзоре матчей турнира в Бирмингеме

Кристина Плишкова из Чехии вышла в третий круг турнира в Бирмингеме (Великобритания). В напряжённом двухчасовом поединке, завершившимся тай-брейком, одолела свою сестру Каролину Плишкову (3) со счётом 6:2, 3:6, 7:6 (9:7). Её соперницей по четвертьфинальной встрече станет соотечественница Барбора Стрыцова.



Американка Винус Уильямс (WC) проводила в этот игровой день поединок первого круга с представительницей Беларуси Александрой Саснович. Теннисистка из США уверенно победила со счётом 6:3, 6:4 и в следующем матче встретится с шестой сеяной соревнований Ван Цян из Китая.



Вторая ракетка мира Эшли Барти из Австралии также стартовала на турнире с победы, обыграв представительницу Хорватии Донну Векич со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут. За выход в четвертьфинал победительница прошедшего «Ролан Гаррос» поспорит с американкой Дженнифер Брэйди.

Видеообзор игрового дня на турнире в Бирмингеме можно посмотреть на «Чемпионате».