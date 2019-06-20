Непростые победы Хачанова и Чорича – в видеообзоре второго круга турнира в Галле

Во втором круге турнира категории ATP 500 в Галле (Германия) россиянин Карен Хачанов, посеянный под третьим номером, добыл победу над хозяином местных кортов Яном-Леннардом Штруффом — 6:3, 3:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут.
За выход в полуфинал Хачанов поспорит с победителем пары Маттео Берреттини (Италия) — Андреас Сеппи (Италия).
В следующий круг соревнований пробился и хорватский теннисист Борна Чорич, посеянный на турнире под четвёртым номером. В напряжённом поединке за выход в четвертьфинал он одолел португальца Жоау Соузу (Q) со счётом 7:6 (7:4), 5:7, 7:6 (7:4). Соперником хорвата станет француз Пьер-Юг Эрбер, обыгравший украинца Сергея Стаховского – 2:6, 7:6 (7:2), 6:4.
Видеообзор матчей второго круга можно посмотреть на «Чемпионате».
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