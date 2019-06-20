Дель Потро может пропустить Уимблдон из-за перелома коленной чашечки

Команда экс третьей ракетки мира аргентинца Хуана-Мартина дель Потро обнародовала подробности обследования спортсмена, которому пришлось сняться с турнира в Лондоне (Великобритания) из-за болей в правом колене. Результаты выглядят неутешительно.
«Медицинское обследование, проведённое минувшей ночью в лондонской клинике, показало, что у Хуана-Мартина дель Потро вновь выявлен перелом правой коленной чашечки. После консультации с врачом было принято решение о необходимости хирургического вмешательства. Операция будет проведена в ближайшие пару дней. Мы будем держать вас в курсе ситуации», — приводит слова команды теннисиста ATP в своём «твиттере».
О пропуске Уимблдона пока объявлено не было. Однако турнир «Большого шлема» стартует уже 1 июля, поэтому шансы аргентинца, которому предстоит операция, выступить на нём не очень велики.
Напомним, дель Потро долгое время не выступал, проходя восстановление после травмы колена, полученной на турнире в Делрэй-Бич (США) в феврале нынешнего года. Аргентинец вернулся на корт только спустя три месяца, уступив Ласло Джере из Сербии во втором круге турнира в Мадриде (Испания) — 3:6, 6:2, 5:7.
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